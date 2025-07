Il giornale torinese parla del mercato del club bianconero per la mediana e parla anche del giocatore nerazzurro

Il quotidiano La Stampa parla del casting della Juve a caccia di centrocampisti. "Quasi impossibili le prime scelte Tonali ed Ederson, appena dietro c'è il dinamico André del Wolverhampton e già nel giro della Nazionale. Per lui il club inglese chiede 50 mln", si legge. Altri nomi che vengono fatti per i bianconeri sono quelli di Morten Hjulmand dello Sporting, un possibile ritorno su Kessié che è in scadenza con l'Al Ahli e piace pure alla Fiorentina.