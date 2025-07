"La prossima settima il centrocampista nerazzurro, che ha dovuto lasciare il ritiro americano in anticipo giusto prima degli ottavi, si opererà a Milano per un’ernia inguinale. È un dolore che lo tormenta da settimane: sentiva tirare anche quando raggiungeva la vetta di carriera, quel gol contro il Barcellona nel supplementare che ha spalancato la strada verso Monaco.

Da quel momento Frattesi non si è mai tirato indietro: già in Baviera ha rotto platealmente con Simone Inzaghi, che non gli aveva dato neanche lo straccio di un minuto in finale, poi ha accolto con un sospirone l’addio dell’ex tecnico e l’arrivo di Chivu, che dovrebbe proporre un calcio più verticale e a lui adatto.