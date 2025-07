le offerte per il centrocampista non mancano, l'Atletico è sulle sue tracce, ma non solo. Ci sarebbe anche due importanti squadre della Premier

Andrea Della Sala Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 10:39)

Davide Frattesi riflette sul suo futuro. Intanto le offerte per il centrocampista non mancano, l'Atletico Madrid è sulle sue tracce, ma non solo. Ci sarebbe anche due importanti squadre della Premier League.

"Diverse fonti hanno confermato a CaughtOffside che lo United ha mostrato interesse, contattando l'Inter per comprendere le condizioni dell'accordo. Tuttavia, non ci sono ancora stati colloqui, trattative o offerte formali con Frattesi, che deve ancora decidere il suo futuro. Si ritiene che il 25enne si stia prendendo il tempo necessario per capire se vuole lasciare l'Inter e se il club è pronto a lasciarlo andare".

L'Inter avrebbe addirittura abbassato le sue richieste per Frattesi, come spiega una fonte a CaughtOffside "I club della Premier League hanno monitorato Frattesi per molto tempo e ora che il suo prezzo è sceso da 50 milioni di euro a circa 35 milioni di euro, l'accordo sta diventando più allettante".

"Si ritiene che United e Tottenham siano i club che mostrano il maggiore interesse, ma resta da vedere se il giocatore sarà pronto a trasferirsi nel calcio inglese. Frattesi non ha comunicato la volontà di andarsene e attende di capire quale ruolo avrà nell'Inter di Chivu.