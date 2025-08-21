Morten Frendrup anche in queste ore è stato accostato con insistenza all’Inter per il centrocampo. Si tratta di un profilo apprezzato, ma al momento non è una priorità per la mediana, dove il club sta guardando più ad altri profili.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Nuovi rumors su Frendrup per l’Inter: il Genoa fissa le condizioni per l’addio
calciomercato
Nuovi rumors su Frendrup per l’Inter: il Genoa fissa le condizioni per l’addio
Morten Frendrup anche nelle ultime ore è stato accostato con insistenza all’Inter per il centrocampo: il Genoa fissa le condizioni per l'addio
Secondo quanto svelato da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, la richiesta del Genoa per Frendrup è chiara: 20 milioni di euro. Il prezzo è fissato, gli estimatori del centrocampista classe 2001 sono avvisati. Il club lo vuole cedere a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA