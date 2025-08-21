Nuovi rumors su Frendrup per l’Inter: il Genoa fissa le condizioni per l’addio

Morten Frendrup anche nelle ultime ore è stato accostato con insistenza all’Inter per il centrocampo: il Genoa fissa le condizioni per l'addio

Morten Frendrup anche in queste ore è stato accostato con insistenza all’Inter per il centrocampo. Si tratta di un profilo apprezzato, ma al momento non è una priorità per la mediana, dove il club sta guardando più ad altri profili.