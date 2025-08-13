Resiste il nome di Frendrup per l’Inter: il Genoa ha fissato il prezzo

FC Inter 1908
Morten Frendrup anche nelle ultime ore è stato accostato con insistenza all’Inter per il centrocampo: ecco il prezzo fissato dal Genoa
Alessandro Cosattini 

Morten Frendrup anche nelle ultime ore è stato accostato con insistenza all’Inter per il centrocampo. Si tratta di un profilo apprezzato, ma al momento non è una priorità per la mediana, dove il club si considera al completo a oggi. Un eventuale innesto a centrocampo dipende dalle uscite.

Secondo quanto svelato da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, la richiesta del Genoa per Frendrup è chiara: 20 milioni di euro. Il prezzo è fissato, gli estimatori del centrocampista classe 2001 sono avvisati.

