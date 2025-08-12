Frendrup accostato con insistenza all’Inter: ecco la richiesta del Genoa

Morten Frendrup nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza all’Inter per il centrocampo: ecco il prezzo fissato dal Genoa

Morten Frendrup nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza all’Inter per il centrocampo. Si tratta di un profilo apprezzato, ma al momento non è una priorità per la mediana, dove il club si considera al completo a oggi.

Secondo quanto svelato da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, la richiesta del Genoa per Frendrup è chiara: 20 milioni di euro. Il prezzo è fissato, gli estimatori del centrocampista classe 2001 sono avvisati.