"Non avverrà, l’Inter sta già guardando altrove, ma ciò che conta per i nerazzurri è che in questo finale di stagione dal calendario fitto e ricco di insidie, Arnautovic abbia un po’ ritrovato se stesso. In un momento in cui sembrava esserci il vuoto alle spalle di Thuram e Lautaro, Arnautovic sta riemergendo dalle difficoltà. Il modo migliore anche per rilanciarsi in vista del futuro, visto che a giugno dovrà trovare qualcuno pronto a credere in lui. Ma nel frattempo gioca per un allenatore che non ha smesso di dargli fiducia neanche quando un intero stadio gli aveva voltato le spalle".