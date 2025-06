Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra sempre più lontano da Milano

Gianni Pampinella Redattore 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 11:32)

Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra sempre più lontano da Milano. In casa Inter la sensazione è chiara: una proposta per il turco arriverà, forse anche più d’una, e sarà valutata seriamente. Sul tavolo ci sono le sirene del Galatasaray, pronto a riportarlo in patria, ma anche l'interesse crescente da parte di club arabi, disposti a ricoprire d’oro il classe 1994.

"Arriverà. In casa nerazzurra sono convinti che prossimamente arriverà una proposta, se non più di una, per Calhanoglu. Il turco, architrave dell’Inter di Inzaghi, sembra non essere più centrale per la squadra che verrà. I sei infortuni muscolari rimediati nell’ultima stagione hanno inciso sul suo rendimento. La sensazione è che la storia di Calhanoglu in nerazzurro sia vicina ai titoli di coda", si legge su Tuttosport.

"Il turco ha 31 anni e un contratto fino al 2027 a 6.5 milioni. Dunque, questa è l’estate per monetizzare ancora qualcosa e risparmiare di conseguenza 26 milioni lordi d’ingaggio da qui ai prossimi 24 mesi. Per cederlo, però, l’Inter aspetta una proposta concreta di almeno 25 milioni perché poi andrà sostituito. Se il turco alla fine dovesse rimanere, l'Inter si ritroverebbe con sette centrocampisti e la necessità di far uscire qualcuno, con Asllani principale indiziato considerando che Frattesi dovrebbe rimanere".

(Tuttosport)