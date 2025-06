Oggi andrà in scena l'incontro tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter: giornata cruciale per il futuro della panchina nerazzurra

Oggi andrà in scena l'incontro tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter. Giornata cruciale per il futuro della panchina nerazzurra, ne ha parlato così l'inviato di Sky Sport sotto la sede.

“Non sappiamo se sarà un pranzo o un caffè dopo pranzo, nel primo pomeriggio. Abbiamo visto entrare prima Piero Ausilio, credo il presidente Beppe Marotta sia già dentro. Simone Inzaghi non lo abbiamo ancora visto. Non si andrà oltre questa giornata, Inzaghi verrà, dirà il suo punto di vista e si definirà oggi il futuro della panchina nerazzurra. In caso di apertura, il club proverà a convincerlo.

Ma i segnali che arrivano oggi non sono particolarmente ottimistici. I confronti comunque ci hanno abituati a colpi di scena, come tra De Laurentiis e Conte. Nel pomeriggio vedremo come andrà l’incontro, tra una settimana esatta poi l’Inter partirà per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club”.