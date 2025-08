Galante: “Inter in prima fila col Napoli. Lookman? Credo si farà perché…”

L'ex difensore nerazzurro ha parlato a Sportitalia del mercato della società milanese e in particolare della trattativa per il nigeriano

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 agosto 2025 (modifica il 1 agosto 2025 | 05:02)

«Sono d'accordo che alla fine si farà con tanti soldi in ballo non penso salti e si troverà il modo di accontentare e tutti, specie il giocatore. Secondo me serve perché manca il giocatore che salta l'i0mo e crea superiorità numerica ed è mancato un po' il reparto avanzato e con lui si alzerebbe il livello della squadra». Così Fabio Galante ha parlato a Sportitalia della trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman. L'ex difensore dell'Inter ha parlato nel programma di Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà dedicato al calciomercato.

Quando gli è stato chiesto del mercato della Juventus l'ex giocatore ha detto: «È una squadra in costruzione. Per arrivare a livello alto e competere credo serva altro. La squadra è ripartita con Tudor che ha fatto il Mondiale per club e ha guidato la squadra nella finale di stagione conosce già l'ambiente riparte bene ma sicuramente deve fare acquisti importanti e con la cessione di Vlahovic faranno magari mercato in entrata. Bremer è un acquisto quindi per arrivare al livello di Napoli e Inter serve secondo me qualcosa di altro».

«Per me la griglia di partenza, ad oggi, del campionato è Napoli-Inter in prima fila. In seconda fila Milan e Juve e in terza fila Fiorentina e Roma. Sono curioso di vedere come andrà il lavoro di Gasperini nella capitale», ha concluso.

(Fonte: SI)