Il futuro del centrocampista turco è diventato un tema caldo in casa nerazzurra, a poche ore dall'esordio al Mondiale per Club

Il futuro di Hakan Calhanoglu è diventato un tema caldo in casa Inter. Il centrocampista turco, infatti, è finito nel mirino del Galatasaray, che lo corteggia e vorrebbe portarlo in patria. L’agente del giocatore, Gordon Stipic, sarebbe già al lavoro per avviare i primi contatti con il club giallorosso.