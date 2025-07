Il mercato del Galatasaray entra nel vivo, con una strategia chiara: concentrare le risorse sull’assalto a Victor Osimhen. In quest’ottica, prende corpo la pista che porta a Yann Sommer per la porta del club turco. Il portiere svizzero rappresenterebbe un’opzione affidabile e a basso costo, consentendo al club di Istanbul di non intaccare in modo significativo il budget destinato all’attacco.

"Resta viva la candidatura di Sommer per la porta del Galatasaray, che punterebbe ad un affare low-cost per preservare ogni risorsa all’acquisto di Osimhen. Tutto tace, invece, in merito a Calhanoglu. Il cui orizzonte temporale, a questo punto, è il 23 luglio, giorno in cui è convocato alla Pinetina, in anticipo rispetto raduno ufficiale (26), avendo staccato prima causa infortunio", riporta il Corriere dello Sport.