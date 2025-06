L’Inter si prepara a voltare pagina, dentro e fuori dal campo. Il nuovo corso nerazzurro, segnato dall’arrivo in panchina di Christian Chivu, prende forma anche attraverso il mercato, dove la linea dettata da Oaktree è chiara: puntare su giovani talenti da far maturare, contenendo i costi e costruendo valore nel tempo.

"E il Galatasaray rilancia a 15 milioni l’offerta per Calhanoglu dicendo di avere il gradimento del giocatore. Per quanto riguarda Taremi, bloccato a Teheran dalla guerra, è in costante contatto con l’Inter e ha mandato il suo in bocca al lupo nella chat di squadra prima della partita".