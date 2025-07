Non solo Calhanoglu, il Galatasaray vuole anche Sommer per sistemare la porta anche se il preferito del club turco è un altro

Il Galatasaray avrebbe già fatto un'offerta ufficiale all'Inter tramite l'agente George Gardi, che ha portato al Galatasaray giocatori come Icardi e Zaniolo. Sommer, però, non è ancora la priorità del Galatasaray perché il club giallorosso sta puntando Petrovic del Chelsea, che al momento è il favorito nonché l'obiettivo principale.

Sommer ha un contratto con l'Inter fino al 2026 e il Galatasaray non sta spingendo per via dell'età del portiere svizzero ex Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach. Petrovic ha 25 anni e non rientra nei piani di Maresca al Chelsea.