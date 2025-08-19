FC Inter 1908
Marco Macca Redattore 

Il Galatasaray è ancora alla ricerca di un portiere che raccolga l'eredità di Muslera. L'obiettivo principale, come noto, è Ederson del Manchester City, ma ancora ancora l'accordo sulla valutazione del cartellino.

Getty Images

Ecco perché, secondo Orazio Accomando di Sport Mediaset, resiste anche il nome di Sommer, per il quale l'Inter chiede almeno 4 milioni di euro:

Getty Images

"Il Manchester City ha annunciato che non venderà Ederson per meno di 20 milioni di euro. Sommer è l'altro nome che il Galatasaray valuta per la porta. L'Inter chiede almeno 4M. Per Akanji il City non scende sotto i 18M".

