Il Galatasaray è ancora alla ricerca di un portiere che raccolga l'eredità di Muslera. L'obiettivo principale, come noto, è Ederson del Manchester City, ma ancora ancora l'accordo sulla valutazione del cartellino.
Mediaset: "Ederson, manca l'accordo Galatasaray-City. C'è anche Sommer: l'Inter chiede…"
Ecco perché, secondo Orazio Accomando di Sport Mediaset, resiste anche il nome di Sommer, per il quale l'Inter chiede almeno 4 milioni di euro:
"Il Manchester City ha annunciato che non venderà Ederson per meno di 20 milioni di euro. Sommer è l'altro nome che il Galatasaray valuta per la porta. L'Inter chiede almeno 4M. Per Akanji il City non scende sotto i 18M".
