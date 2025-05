Simone Inzaghi, come confermato da lui stesso ieri, ha offerte, e valuterà il tutto dopo Monaco. Ecco cosa chiede per restare

La finale è un chiodo fisso, ma è impossibile in questi giorni non parlare del futuro della panchina dell'Inter: Simone Inzaghi, come confermato da lui stesso ieri, ha offerte, e valuterà il tutto dopo Monaco. Ma esattamente, cosa chiede l'allenatore per restare alla guida della squadra nerazzurra?