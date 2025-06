Sarà Cristian Chivu il successore di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter: ecco come cambia il mercato per Gazzetta

L’Inter non sarà stravolta, nella base dei titolari: non è logico immaginarsi cessioni dolorose, l’idea è aggiungere semmai. Anche di questi aspetti, oltre che di quelli logistici, hanno discusso ieri a cena i dirigenti e il nuovo allenatore. Chivu ha una grande considerazione dell’organico attuale: nessuna rivoluzione in arrivo, allora. Ma certamente una ventata d’aria fresca necessaria, dopo il quadriennio del ciclo Inzaghi: la notte di Monaco va cancellata".