L'Inter continua la sua ricerca del profilo giusto sul mercato che possa dare quella qualità e quell'imprevedibilità al reparto offensivo: l'ultimo nome è quello di Marco Asensio . Condizione fondamentale per un suo eventuale arrivo, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, è la partenza di Mehdi Taremi .

"Tra gli attaccanti però deve trovare collocazione Mehdi Taremi: l’iraniano è sul mercato, ha un ingaggio da tre milioni netti che non rende semplice il suo addio, ma in Turchia il suo nome è stato accostato al Besiktas, che dopo Abraham vorrebbe un altro uomo offensivo. L’Inter vorrebbe chiudere la cessione a breve, per poi dedicarsi all’operazione in entrata.