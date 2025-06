Il primissimo nome per l'attacco dell'Inter resta quello di Rasmus Hojlund: ecco i piani dei nerazzurri per l'attacco secondo Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ha fatto oggi un nome inedito per l'attacco dell'Inter: quello di Nick Woltemade (2002). Proprio questa sera, il centravanti ha segnato una tripletta in nazionale ( qui i video dei gol ). Ma la primissima scelta resta Rasmus Hojlund secondo La Gazzetta dello Sport.

" Il primo nome, comunque, è sempre Rasmus Hojlund . Il centravanti dello United è la scelta numero uno per l'attacco nerazzurro. I Red Devils lo acquistarono dall'Atalanta nel 2023 per un'ottantina di milioni bonus compresi. Aveva segnato dieci gol con la Dea nell'annata precedente. Resta l'obiettivo primario per l'attacco, con Woltemade sullo sfondo come seconda linea ", si legge.

Come evidenziato dalla rosea, "la direzione che la dirigenza nerazzurra ha ormai imboccato in modo chiaro è questa: profili giovani, dal futuro assicurato, già pronti per la mezza rivoluzione del presente. Nomi a cui, tra l'altro, si aggiungono gli affari già andati in porto. Ovvero quelli che hanno portato agli arrivi di Petar Sucic (classe 2003) e Luis Henrique (2001). Così il cambio di rotta sul mercato diventa evidente: basta acquisti non al tramonto ma quasi, avanti con una linea decisamente più verde".