L'Inter sta continuando a monitorare la pista che potrebbe portare Giovanni Leoni in nerazzurro. Il giovane difensore 2006 ha subito impressionato alla prima esperienza in Serie A e inevitabilmente ha attirato su di sé l'attenzione delle big.

"Intanto sembra che l'Inter non abbia intenzione di mollare la presa per Leoni: il Parma aveva sparato alto, fissando il costo del cartellino sui 40 milioni contro i 30 offerti dal club nerazzurro. Voci vicine al club nerazzurro parlano del possibile taglio di Acerbi pur di arrivare appunto a Leoni. Sarebbe un vero e proprio cambio generazionale in casa Inter vista la differenza di età dei due difensori", si legge infatti sulla Gazzetta di Parma.