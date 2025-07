Gazzetta svela: “Lookman? Inter ha piano B: già chiamati gli agenti di…”

Ademola Lookman è il piano A dell’Inter in questo momento, come detto pubblicamente anche ieri da Piero Ausilio. Ma il club nerazzurro ha già un piano B , svela anche La Gazzetta dello Sport.

A complicare le cose, negli ultimi giorni, sono state le chiamate ai suoi agenti da parte dell'Inter, che lo tengono in considerazione come piano B nel caso in cui non riuscissero ad arrivare a Lookman. Sullo sfondo ci sono pure Atalanta e Atletico Madrid e tutto questo rischia di rallentare l'operazione con gli arabi. Oltretutto, nessuno di questi club garantirebbe alla Juve una cifra vicina a quella offerta dalla squadra della Saudi Pro Legue, che permetterebbe ai bianconeri di coprire la valutazione residua a bilancio di Nico di oltre 27 milioni”, si legge.