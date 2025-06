Anzi, nella sua testa l'ambiente interista avrebbe dovuto proteggerlo meglio e riconoscergli più meriti di un bilancio completamente ribaltato in positivo, soprattutto grazie agli introiti europei di quasi 200 milioni tra premi e botteghini. Non è stato così. E Simone dice addio all'Inter, pronto a ripartire subito - ma davvero subitissimo - dall'Al-Hilal, con cui si ritroverà già questo weekend a Miami, in Florida, per avviare la preparazione in vista di un Mondiale per Club che lo vedrà sì in panchina, ma non su quella dell’Inter”, si legge.