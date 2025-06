Qualcosa si muoverà anche in difesa. L'Inter ha intenzione di mettere a disposizione di Chivu un rinforzo per il reparto arretrato, partendo dalla consapevolezza però che al momento le caselle sono tutte piene. Bisognerà lavorare su eventuali uscite per far spazio, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"A differenza del reparto offensivo in cui sono già partiti Arnautovic e Correa (quest’ultimo ieri ufficializzato dal Botafogo, andrà al Mondiale per club), in difesa per far spazio a un nuovo acquisto Ausilio ha bisogno prima di vendere. Gli indiziati sono due: Bisseck, sul quale c’è ancora il West Ham. E Acerbi, la cui posizione dopo l’addio di Inzaghi non è più troppo solida. C’è tempo, anche qui, per ragionare e poi affondare il colpo".