C'è un nome che stuzzica. Che ha sfiorato l’Inter già due volte: la prima nell’estate 2023, la seconda lo scorso gennaio. E magari la terza è quella buona. Marco Asensio è in lista. È l’uomo individuato per coprire una lacuna d’organico ormai datata per i nerazzurri e regalare a Cristian Chivu un giocatore in grado di giocare sulla trequarti.