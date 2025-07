Uno scenario plausibile. Calhanoglu ha 31 anni, gioca all'Inter dal 2021 e arriva da un'estate turbolenta: dopo aver saltato il Mondiale per Club per infortunio, è rimasto invischiato nella polemica a distanza con Lautaro, con cui si è chiarito. Il tutto a suon di comunicati pubblicati sui social. Il Fenerbahce è pronto a offrire 20 milioni. In caso di addio, l'Inter virerà subito su un sostituto"