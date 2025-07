Chiara la posizione del club nerazzurro così come quella del centrocampista albanese: non sarà facile trovare una sintesi

"Alla Pinetina si presenterà anche Asllani, in uscita come il compagno ma deciso a prendere in considerazione solo proposte da club di Serie A: difficile così, per l’Inter, arrivare a quei 18-20 milioni che vorrebbe incassare dalla partenza dell’albanese".