L'Inter batte gli Urawa e si avvicina gli ottavi. Nonostante questo, è pesantissimo l'editoriale della Gazzetta dello Sport

Redazione1908 22 giugno 2025 (modifica il 22 giugno 2025 | 17:06)

L'Inter batte gli Urawa e si avvicina gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Nonostante questo, è pesantissimo l'editoriale della Gazzetta dello Sport sulla squadra nerazzurra, definita una squadra da azzerare e rifondare dopo il ko in finale di Champions.

"L’Inter ha bisogno di energia e di futuro. Non sappiamo che cosa abbia in mente Chivu, quale sia la sua meta di gioco, ma la strada dell’azzeramento e della rifondazione ci pare inevitabile. L’era Inzaghi è finita, restano le scorie, per esempio la tentazione del palleggio fine a se stesso, il pallone che a un certo punto ritorna indietro dalle parti di Sommer, con gli avversari a pressare come avvoltoi.

Le prime mosse di mercato non sembrano incoraggianti. Ieri Luis Henrique, uno dei nuovi acquisti, costato circa 25 milioni, non quattro lupini, è partito tra i titolari, è rimasto in campo per 85 minuti e ha deluso per quello che non ha fatto. Luis Henrique è stato preso per dribblare, verbo sconosciuto nell’Inter delle ultime stagioni, squadra imbottita di giocatori incapaci di saltare l’uomo. A Seattle, il brasiliano ex Marsiglia fuggiva dal dribbling, ricevuta la palla si affrettava ad appoggiarla come se scottasse.

Forse è la timidezza dei primi passi in un mondo nuovo, non è facile capire dove si è capitati, meglio procedere per gradi e non rischiare, però qualcuno lo incoraggi a provarci, gli spieghi che è stato ingaggiato per i dribbling. non per sbagliare passaggi come quello che nella ripresa ha regalato all’Urawa un contropiede autostradale.

È probabile che Luis Henrique migliori e si riveli un ottimo esterno d’attacco, ma oggi ci sembra evidente come l’Inter abbia bisogno di rinforzi, almeno un paio di arrivi “pesanti”, e in questa categoria non rientra Bonny dal Parma. In caso contrario, sarà difficile mantenersi ai livelli delle ultime stagioni, specie se partirà Calhanoglu. Un momento delicato, di passaggio da un ciclo all’altro"