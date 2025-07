Il Galatasaray avrebbe qualche giorno ancora per accontentare l'Inter e prendersi Calhanoglu. Non si va però in questa direzione, una volta costatata la distanza abissale tra le parti. Lo ha capito anche il calciatore, ormai sempre più convinto a rimanere a Milano un altro anno. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport:

"In linea di principio, una volta iniziato il ritiro, per l’Inter la questione Calha sarà un libro chiuso e riposto sullo scaffale. Anzi, proprio l’aut aut del club dei giorni scorsi ha portato il regista a risintonizzarsi definitivamente sul nerazzurro. In ogni caso, la patria resta cucita sul cuore, a maggior ragione per chi è nato e cresciuto da turco in Germania come Hakan: tra un anno, nel 2026, il regista nerazzurro si vede comunque là, al Gala, ma prima vorrebbe un ultimo giro di giostra in A e Champions. Al momento fatica proprio a Istanbul e per qualche giorno si è allenato con lui anche con l’ex compagno e grande amico Marko Arnautovic. Superato il risentimento al soleo che gli ha rovinato il Mondiale, Calha è ormai con la testa ad Appiano".