L'Inter non si ferma a Bonny. Complice il probabile addio di Mehdi Taremi, i nerazzurri vogliono inserire in rosa un giocatore con caratteristiche ben precise, caratteristiche assenti nella squadra a disposizione di Cristian Chivu.

"Bonny arriva a completare (per ora) il reparto d’attacco di Chivu, che adesso ha quattro giocatori in grado di giostrare da prima punta. Oggettivamente, aggiungerne una quinta, soprattutto di fronte a un investimento corposo come quello che richiederebbe Hojlund (lo United non ha mai aperto al prestito), non sarebbe troppo logico. Ma in casa nerazzurra arriverà comunque un altro uomo offensivo.