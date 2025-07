La capacità di leggere i momenti vale in una trattativa come in partita. Un bravo dirigente deve anche saper attendere, quello che in questo momento stanno facendo Marotta e Ausilio da un lato e Percassi e D'Amico dall'altro. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "L’attesa è strategica per tutti, club compresi logicamente: l’Atalanta guadagna tempo per eventuali chiamate dalla Spagna, Marotta e Ausilio lasciano decantare la prima offerta recapitata al club dei Percassi, in attesa di rilanciare al momento giusto.