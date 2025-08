Il mercato offensivo resta un cantiere aperto e le opzioni non mancano. I dirigenti stanno valutando diversi profili di attaccanti esterni

Redazione1908 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 10:18)

Il mercato offensivo resta un cantiere aperto e le opzioni non mancano. I dirigenti stanno valutando diversi profili di attaccanti esterni, abituati a muoversi tra le linee e creare superiorità numerica. Tra i nomi presi in considerazione c’è quello del francese Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea, ma nelle ultime ore il candidato che sta riscuotendo più consensi è Jadon Sancho come alternativa a Lookman.

L’inglese, attualmente al Manchester United, ha ancora un anno di contratto con i Red Devils, ma la sua situazione in squadra è tutt’altro che stabile: di fatto non trova spazio e il club sarebbe disposto a cederlo. Dal punto di vista economico, il suo cartellino avrebbe un costo sensibilmente più basso rispetto ad altre alternative di alto profilo, come l’eventuale acquisto di Nkunku o del nigeriano Lookman.

Sancho piace molto per le sue qualità tecniche: rapido, imprevedibile, capace di saltare l’uomo e di creare occasioni da gol. A convincere ulteriormente i dirigenti c’è anche la carta d’identità: classe 2000, tre anni più giovane di Lookman, rappresenta un investimento di prospettiva.

Il prezzo fissato dallo United si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra considerata abbordabile nel contesto attuale. Un’operazione del genere permetterebbe inoltre di accogliere un ingaggio importante, nonostante l’assenza dei benefici fiscali del Decreto Crescita, che in passato è stato determinante per trattenere Ademola Lookman in Italia.

In questo scenario, Sancho emerge come il piano B più concreto: un giocatore in grado di innalzare la qualità offensiva e di offrire soluzioni tattiche versatili.