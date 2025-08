Certo, due anni fa il Chelsea ha speso 60 milioni per lui e l’ha messo sotto contratto con uno stipendio da sei milioni netti a stagione. Dunque l’operazione può anche essere congegnata in prestito con obbligo di riscatto, partendo da una valutazione di 35 milioni di euro: vale a dire permettendo agli inglesi di chiudere in pareggio, considerando i due anni di ammortamento. Ma resta il problema dello stipendio di Nkunku, 6,5 milioni netti a stagione. E proprio su questo aspetto nelle ultime ore si stanno focalizzando le trattative su questo versante"

E ciò spiega le riflessioni in corso in viale della Liberazione, tuttavia la candidatura va messa nel conto. Anche nel suo caso il Liverpool conta su una rosa molto ampia e Federico rischia di essere in sovrannumero. Spazio, allora, a una soluzione per quanto possibile sostenibile, con uno sconto sostanziale: sia per il cartellino che per il suo stipendio. E non sfugga il particolare della concorrenza proprio con il Napoli campione d’Italia"