L'asse tra i nerazzurri e il Grifone potrebbe accendersi attraverso lo scenario ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport

L'asse Milano-Genova potrebbe regalare sussulti di mercato per l'Inter. L'idea arriva direttamente dalla Gazzetta dello Sport, che attraverso il suo sito propone quello che è lo scenario ipotetico in questo momento. Si legge infatti:

"Un’idea di mercato che coinvolge Inter e Genoa. Perché i nerazzurri sono da tempo alla ricerca di un profilo che vada a ringiovanire il pacchetto difensivo messo a disposizione di Chivu (in cui ad oggi, oltre a Bisseck che per di più potrebbe partire, manca un giovane promettente ma già pronto), mentre i rossoblù dal mercato sperano di pescare un po’ di quella fantasia offensiva per il momento carente nella rosa di Vieira. Una storia di intrecci. Diverso invece il tema Frendrup, altro rossoblù apprezzato dall'Inter per cui se i nerazzurri volessero affondare si intavolerebbe una trattativa a parte".

Come si spiega l'interesse per De Winter? Arriva la spiegazione dalla rosea: "Il preferito resta Leoni del Parma, ma se la dirigenza ducale non abbassa le pretese di (almeno) 40 milioni di euro, l’Inter non può procedere. E allora ecco che prende ulteriore quota la candidatura di De Winter: giovane, promettente, con ampi margini di miglioramento ma già pronto all’uso, avendo disputato di fatto le ultime due stagioni a Genova da titolare.

Qui però si pone un altro problema, anzi due: in primis la valutazione che ne fa il Grifone, che per l’ex Juve pretende 30 milioni. Poi la concorrenza: a gennaio il Tottenham provò ad imbarcarlo verso lo stesso destino dell’altro ex Genoa Dragusin, oggi è seguito con attenzione sia all’estero che in Italia, in modo particolare dall’Atalanta. Dal canto suo, però, l’Inter una carta da giocarsi ce l’ha. E al Genoa fa parecchio gola".

Il nome è quello di Valentin Carboni. L'argentino, tornato a giocare dopo il lungo infortunio, al Grifone potrebbe avere più spazio nella stagione del rilancio. Ma occhio: "Dall’altra parte, però, Marotta e Ausilio sono ben consapevoli del potenziale dell’argentino e non lo perderebbero di vista: in caso di arrivo a dama, Carboni si trasferirebbe a Genova in prestito secco o eventualmente con diritto di riscatto ma con contro-opzione in favore dei nerazzurri. Le vie del mercato saranno pure infinite, ma l’Autostrada A7 tra Milano e Genova no. E in passato l’hanno già percorsa in parecchi", chiude la Gazzetta.