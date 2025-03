Gds – Inter, via libera Oaktree: “Potete spendere ma per profili come…”

Con un'offerta certamente non da poco: la base è di circa 14 milioni di euro, ma nelle casse della Dinamo Zagabria potrebbero arrivarne altri 2,5 (strutturati in base a obiettivi di squadra addirittura fino al 2030) più il 10% della futura rivendita. E se Sucic facesse "boom", quel 10% potrebbe diventare una cifra notevole.

Sucic rappresenta alla perfezione la nuova politica di Oaktree sul mercato: è giovanissimo (21 anni, classe 2003), ha ampi margini di miglioramento e poco importa se il suo acquisto ha comportato un investimento non indifferente. Per profili come quello di Sucic e garantirsi un futuro "green", l'Inter è disposta a spendere. Lo ha già fatto per il croato e lo farà ancora in estate".