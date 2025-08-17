Gds – Juric ha spinto tantissimo: voleva Zalewski all’Atalanta a tutti i costi

Una plusvalenza pesante in tempi record. Così la Gazzetta dello Sport definisce l’operazione che vede protagonista l’Inter
Una plusvalenza pesante in tempi record. Così la Gazzetta dello Sport definisce l’operazione che vede protagonista l’Inter con la cessione di Nicola Zalewski all’Atalanta. L’esterno, nato a Tivoli ma di nazionalità polacca, è infatti pronto a vestire la maglia nerazzurra bergamasca. A volerlo con insistenza è stato il nuovo allenatore della Dea, Ivan Juric, che lo considera un rinforzo ideale per il suo progetto tecnico.
Zalewski rappresenta il classico profilo capace di garantire duttilità e freschezza. All’Inter aveva trovato poco spazio, complice la concorrenza spietata. La dirigenza ha quindi colto al volo l’occasione di realizzare un’importante plusvalenza, liberando al contempo un posto in rosa.