Gds – Juric ha spinto tantissimo: voleva Zalewski all’Atalanta a tutti i costi

L’Atalanta, dal canto suo, porta a casa un giocatore giovane ma già abituato a palcoscenici di livello. Juric lo ha individuato come un vero e proprio jolly sulle corsie laterali, utile tanto in fase di spinta quanto in copertura. In un sistema di gioco che richiede intensità e sacrificio, Zalewski ha le qualità per imporsi rapidamente.