"Quaranta. Non di più. È la cifra ufficiale fatta oggi dall’Inter all’Atalanta per l’acquisto di Ademola Lookman: l’offerta nerazzurra è, come previsto, di 40 milioni, inferiore rispetto ai 50 richiesti dalla Dea". Apre così La Gazzetta dello Sport nel confermare l'offerta presentata dal club di viale della Liberazione a quello bergamasco per ingaggiare il nigeriano. Ecco cosa è emerso oggi secondo la Rosea: "Le parti sono dunque distanti, ma la trattativa è ufficialmente partita con questo primo contatto diretto che fino a oggi pomeriggio mancava: i due club si sono sentiti sia attraverso i rispettivi direttori sportivi, l’interista Piero Ausilio e l’atalantino Tony D’Amico, sia attraverso i due presidenti, Beppe Marotta e Antonio Percassi.