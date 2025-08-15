"Di certo, al momento, è più vicino a vestirsi di nerazzurro Manu che il 28enne Ademola, e già questo è un fuoco di Ferragosto: quei 5 anni fanno tutta la differenza del mondo, almeno per la società acquirente. Nel dettaglio, a differenza di quanto farebbero con l’acquisto del più attempato Lookman, in questo caso i nerazzurri prenderebbero un gioiello “rivendibile”: viste le premesse, sarebbe più facile aggiungere qualche milioncino, qualora servisse nella trattativa.

È lo sforzo che, al contrario, Marotta e Ausilio (al momento) non intendono con la rigida Dea. Prima di formulare alla Roma una cifra ufficiale, i dirigenti nerazzurri vogliono quindi riunirsi in privato assieme a Chivu e coinvolgere la proprietà Oaktree: la scelta è strategica e rischia di condizionare la stagione. In linea di principio, la dirigenza nerazzurra non vuole arrivare subito ai 40 milioni che farebbero “capitolare” la Roma: si potrebbe partire da una cifra decisamente inferiore, che darebbe ancora munizioni sufficienti per giocare la partita nigeriana. Senza considerare il fatto che l’Inter deve raggranellare milioni con le uscite nella prossima settimana: le cessioni, certe, di Asllani e Taremi potrebbero portare un’altra quindicina di milioni. Sarebbe ossigeno puro, ma pure materiale prezioso in questo gioco di incastri"