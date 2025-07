In casa Genoa si fa il punto sul mercato. Squadra sostanzialmente fatta, l'unico dubio riguarda la posizione di De Winter, richiestissimo. Così scrive Il Secolo XIX: "L'addio di De Winter è dato per scontato, c'è l'Inter e qualche club di Premier ma il belga non sarà sostituito".

"La mossa che potrebbe riportare il Grifo sul mercato sarebbe la cessione di Frendrup. Morten in rossoblù sta bene, contro il Mantova era capitano e non smania per andare via: ma in caso di offerta importante partirebbe pure lui".