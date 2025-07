L'Inter ha raggiunto un accordo per il prestito secco di Valentin Carboni al Genoa. A confermarlo è stato ieri il presidente nerazzurro Beppe Marotta. L'argentino presto si unirà alla squadra di Vieira.

Come scrive La Repubblica Genova, "Il fantasista argentino sta concludendo le vacanze e tra giovedì e venerdì sosterrà le visite mediche per poi raggiungere i nuovi compagni in Trentino. A confermare la chiusura dell’operazione direttamente Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter".