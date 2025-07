L'Inter sta per chiudere l'affare Valentin Carboni con il Genoa. L'argentino ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e vuole una piazza tranquilla per riprendere a giocare.

"L’argentino dopo il ritorno in campo al mondiale per club sta usufruendo delle tre settimane di vacanze come accade per i rossoblù Vasquez, Otoa e Norton- Cuffy. Probabile che possa aggregarsi al gruppo negli ultimi giorni del ritiro o alla ripresa in vista del triangolare ad Oviedo di fine mese", scrive la Repubblica edizione Genoa.