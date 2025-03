Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter ce ne sono alcuni in casa dell'Udinese, prossimo avversario dei nerazzurri domani sera a San Siro. Uno su tutti il centravanti Lucca , conteso da tanti club in Italia e in Europa.

"Quei dieci gol pesano a tal punto da fare del gigante di Moncalieri, due metri di altezza, di farne un uomo mercato per giugno, ambito da club italiani e stranieri. Lucca è consapevole del valore che ha acquisito. E Gino Pozzo, che a gennaio ha resistito respingendo alcune offerte, sa di avere tra le mani l’ennesimo affare che frutterà milioni alla sua Udinese. Tra i difensori Oumar Solet, Jaka Bijol gli altri gioielli in vetrina domani sera a San Siro contro l’Inter e, appunto l’attaccante Lucca, può incassare un totale di almeno 80 milioni. Ma potrebbero essere ben di più perché la valutazione di ognuno di loro non parte da meno di 30 milioni. Per il centravanti si è partiti addirittura da 40 quando la dirigenza friulana si è incontrata poco tempo fa con quella del Napoli che a Lucca ha fatto più di un pensierino", scrive La Gazzetta dello Sport.