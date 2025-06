Giornale – Bonny all’Inter, è fatta: stipendio e contratto, ecco i dettagli

Ci siamo. Dopo settimane di trattative, l’ Inter è pronta a chiudere per Ange-Yoan Bonny , attaccante classe 2003 del Parma. I nerazzurri hanno bruciato la concorrenza di diversi club, sia in Serie A — su tutti Napoli e Roma — sia in Premier League , dove il giovane francese era seguito da almeno due società.

"Decisivo il pressing di Piero Ausilio che si era mosso in tempi non sospetti, rivendendo nel classe 2003 caratteristiche ideali per ricoprire il ruolo di vice Thuram. La presenza poi di Cristian Chivu al timone dei nerazzurri ha fatto il resto, visto il feeling tra l'allenatore romeno e la punta. Bonny firmerà nei prossimi giorni un contratto fino al 2030 da 2 milioni a stagione; mentre il suo cartellino sarà valutato 20-22 milioni. Da capire se contestualmente un elemento interista farà il percorso inverso verso Collecchio come contropartita. Ultimi dettagli da completare di un affare ormai delineato", si legge sul Giornale.