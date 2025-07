Alzato il livello della rosa in generale la dirigenza nerazzurra ha intenzione di intervenire anche sull'undici titolare

L'Inter ha speso già un gruzzoletto importante sul mercato. Senza ricorrere per il momento a cessioni, la dirigenza nerazzurra ha sicuramente alzato il livello della rosa con gli acquisti portati a termine finora. Ma nell'ottica di alzare ulteriormente l'asticella c'è l'intenzione di intervenire anche per rinforzare la formazione titolare. Si legge infatti su Il Giornale di oggi:

"L’Inter resta a caccia di un innesto nel reparto arretrato (piacciono Leoni e De Winter) e di un attaccante come Lookman, che possa aggiungere fantasia e imprevedibilità alla manovra. Sucic però rappresenta una buona aggiunta in mezzo al campo, dove non è ancora certo il destino di Calhanoglu. Mentre al momento Luis Henrique e Bonny – nonostante i 50 milioni investiti – rappresentano dei buoni panchinari".