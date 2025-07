Due piste calde in casa nerazzurra da percorrere anche grazie al mercato in uscita che può regalare margine

L'Inter ha messo nel mirino due grandi colpi. Con ambizione, per dare linfa al nuovo progetto tecnico targato Cristian Chivu. Ma per mettere le mani su entrambi servirà un po' di tempo, pazienza e di sicuro tanta bravura. Non nega l'orizzonte neanche Il Giornale in edicola stamattina. Si legge infatti sul quotidiano:

"L’Inter insiste e prepara un nuovo assalto per Lookman (pronti 45 milioni per strapparlo all’Atalanta) e Leoni (il Parma continua a chiedere 40 milioni). Per finanziare questi colpi i nerazzurri hanno ceduto Stankovic al Bruges per 10 milioni e Buchanan al Villarrreal per 9 milioni". Servirà ovviamente anche altro, aggiungiamo noi.