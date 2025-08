Ademola Lookman non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Ha in testa soltanto l'Inter e spinge affinché questo trasferimento possa concretizzarsi. Anche Il Giornale in edicola stamattina torna sulla vicenda:

"Lookman anche ieri non si è presentato a Zingonia per la seduta personalizzata in programma con l’Atalanta. Un atteggiamento che l’attaccante è disposto a prolungare per tutta la settimana. Della serie: avanti a oltranza finché non sarà ceduto. Il braccio di ferro continua, in attesa del rilancio dell’Inter intorno ai 50 milioni per sbloccare l’affare. Servirà qualche giorno ma la sensazione è che si andrà a dama".