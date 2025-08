La versione del giornale sulle parole pronunciate da Percassi in conferenza stampa sull'attaccante nigeriano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 17:02)

Come interpretare le parole di Luca Percassi su Ademola Lookman? Il Giornale in edicola oggi prova a dare la sua versione su uno degli ultimi capitoli della vicenda. In attesa di capire quali saranno i prossimi passi. Si legge infatti:

"Dopo il lungo sfogo social dell’attaccante nigeriano è arrivata ieri la replica del Ceo atalantino Luca Percassi che ha specificato i motivi del no all’Inter in merito all’offerta da 42 milioni più 3 di bonus: «L’anno scorso a fronte di un’offerta da 20 milioni del PSG il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto. L’Atalanta si era ripromessa di accontentarlo in questa sessione di mercato a due condizioni: l’offerta doveva arrivare da un top club europeo e che non sarebbe andato a vestire un’altra maglia diversa da quella dell’Atalanta in Italia. Oggi la situazione è ben diversa, ma siamo sempre attenti a valutare tempi e valori d’uscita dei giocatori».

Tradotto: se l’Inter rilancerà a 45 milioni più 3-5 di bonus (l’Inter non spendeva così tanto dal primo Lukaku, la notizia sui social commentata anche dalla moglie di Simone Inzaghi) si assicurerà l’attaccante. Nel frattempo ieri ha marcato visita a Zingonia e potrebbe non farsi vedere per tutta la settimana. Una mossa destinata ainasprire ancor di più i contorni della vicenda.