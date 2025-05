"Marotta e i suoi collaboratori però continuano a lavorare, sperando in un futuro con Inzaghi. E in attesa di confrontarsi con Luis Enrique, allenatore spagnolo del PSG, si sono assicurati, già per il Mondiale per club, il rinforzo del quasi omologo Luis Henrique, esterno brasiliano finora al Marsiglia, qualcosa di simile a un vice Dumfries, forse più tecnico, sicuramente più offensivo. Negli Usa ci sarà pure il croato Susic, preso a gennaio".