"Non è un esubero, ma è comunque in uscita Asllani. Il Betis è sulle sue tracce, il centrocampista vorrebbe restare in A, se non proprio all’Inter. Lo stesso vale per Taremi, offerto al Fenerbahçe, a cui Chivu preferirebbe un giocatore in grado di saltare l’uomo. Di ieri la notizia dell’accordo tra i gialloblù (allenati da Mourinho) e il PSG per Asensio, a cui i nerazzurri avevano pensato a gennaio".