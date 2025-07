Nico Gonzalez è la prima alternativa ad Ademola Lookman per l'attacco dell'Inter. L'argentino della Juventus avrebbe un vantaggio

Nico Gonzalez è la prima alternativa ad Ademola Lookman per l'attacco dell'Inter. Secondo quanto riferisce il giorno, l'argentino della Juventus avrebbe un vantaggio rispetto al nigeriano, che consiste nella formula con cui verrebbe acquistato:

"L’argentino è reduce da una stagione negativa in bianconero e potrebbe essere acquistato a condizioni ben più favorevoli, magari con un prestito oneroso con diritto di riscatto. Parallelamente alla questione attaccante, l’Inter continua a lavorare con il Parma per Giovanni Leoni (18)".

"I nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza e per convincere gli emiliani offrono il cartellino di Sebastiano Esposito (23), seguito anche dal Cagliari. E poi ci sono le cessioni: resta in partenza Kristjan Asllani (23), corteggiato da Fiorentina e Betis, mentre la sfida Italia-Spagna per Tajon Buchanan(26) è tra Sassuolo e Villarreal".