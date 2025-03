Secondo quanto riportato da Cadena Ser, infatti, il Real Madrid starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di esercitare la recompra per Nico Paz, giudicando questa operazione più vantaggiosa rispetto al mantenere Arda Guler in rosa. Il centrocampista turco sta trovando poco spazio al Real Madrid - 27 presenze in Liga ma solo 6 dall'inizio - e potrebbe essere proprio un'opzione per l'Inter in vista dell'estate, in un'operazione a tre che riguarda Como-Real Madrid e Inter.